الاقتصاد بغزة تدعو  للالتزام بتسليم الحوالات المالية للمواطنين بالعملة المحولة إليهم

دعت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة اليوم الاثنين، محلات وشركات الصرافة إلى الالتزام بقرارها تسليم الحوالات المالية للمواطنين بالعملة المحولة إليهم.

وأكدت الوزارة أن قرارها ينص على عدم استبدال العملات المحولة إليهم بعملة أخرى إلا بموافقة المواطن.

ونوهت في قرارها بأنها ستستقبل شكاوى المواطنين بالخصوص على الرقم المجاني للوزارة 1800112233

وأوضحت أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق شركات ومحلات الصرافة المخالفين حسب الأصول.

وتمنت لأبناء شعبنا الخير والبركة وأن يديم عليهم الأمن والأمان في هذا الشهر الفضيل.