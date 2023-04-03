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حماس تحذّر الاحتلال من خطط ذبح القرابين في الأقصى وتحمّله كامل المسؤولية

الاقصى
الاقصى

الرسالة نت- القدس

قالت حركة حماس إنّ تخطيط المستوطنين الصهاينة وإقدامهم على ذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بدءاً من يوم الأربعاء القادم، وفي منتصف شهر رمضان المبارك، ليصب الزيت على النار التي يتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياتها.

وأضافت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، "شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام المساس بالأقصى وتدنيسه، والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم".

وحذّرت الاحتلال من الإقدام على حماقاتٍ تمسّ بالأقصى.

 ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد إلى النفير، ورفع مستوى الجهوزية، وشد الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وصد عدوان الاحتلال وإفشال مخططات مستوطنيه الإرهابيين، فأقصانا دونه المهج والأرواح.

 

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