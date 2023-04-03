وعد مبابي يُنهي طموحات ريال مدريد

أنهى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، طموحات ريال مدريد في التعاقد معه خلال الصيف المقبل.



ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2024، لكن سبق أن زعمت تقارير بأنه قد يطلب الرحيل في الصيف المقبل إلى ريال مدريد.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، شارك مبابي إلى جانب الثنائي جيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي في الذكرى ال15 لتأسيس أحد روابط التشجيع الخاص بسان جيرمان.



وأشارت إلى أن مبابي تحدث خلال الاحتفالية مع المشجعين عن طريق مكبر صوت، ووعدهم بغزو الفريق الباريسي لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ولن يكون هذا الوعد ممكنا قبل الموسم المقبل، وبالتالي فإن خطط المهاجم الفرنسي تركز على البقاء مع سان جيرمان ومحاولة الفوز بدوري الأبطال.



وأوضحت "ماركا" أن موقف ريال مدريد تجاه صفقة مبابي لا يزال واضحا، بأنهم لا يعتمدون على وجود اللاعب في مشروع النادي، طالما أن الصفقة تتطلب التواصل مع سان جيرمان.