خلال مارس.. 436 اعتداءً (إسرائيليًا) على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة

نفذت سلطات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 436 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وترواحت الانتهاكات بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية، وفق تقرير أصدرته هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" اليوم الاثنين، وتلقت "الرسالة نت" نسخةً عنه.

وأشارت إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية تركزت في محافظة نابلس بـواقع 130 اعتداءً، تليها جنين بـ 60، ثم سلفيت بـ 46 اعتداء.

وفي الشهر ذاته أصدرت سلطات الاحتلال 51 إخطار هدم ووقف بناء منشآت فلسطينية، بحجة عدم الترخيص، وتركزت معظمها في محافظات سلفيت بـ19 إخطارا، وأريحا بـ11 إخطارا.

وأشار التقرير إلى تجريف ما يزيد عن 176 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في محافظات القدس ورام الله وجنين، بهدف السيطرة عليها وتحويلها لصالح المستوطنين.

وبلغت عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال خلال شهر مارس الماضي، 28 عملية طالت 33 منزلًا ومنشأة تجارية ومصدر رزق، وتركزت في محافظتي القدس والخليل.

وأوضحت "هيئة مقاومة الجدار" أن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في شهر آذار بلغت 164 اعتداءً، تخللها محاولتهم إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار، مؤكدةً أن اعتداءات المستوطنين تركزت هذا الشهر في محافظة نابلس بـ69 اعتداءً.

ورصد التقرير تعرض ما مجموعه 635 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي المستوطنين، كانت معظمها من أشجار الزيتون، وتوزعت على المحافظات كالتالي: جنين 220 شجرة، نابلس 182 شجرة.

وأصدرت سلطات الاحتلال أمري وضع يد لأغراض عسكرية بواقع 391 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات سلفيت ورام الله وقلقيلية.