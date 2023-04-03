10 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

دخل 10 أسرى فلسطينيين من محافظات متعددة، اليوم الاثنين، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير رائد ابو حمدية الذي يدخل عامه الـ27.

وقال نادي الأسير، في تصريح تلقته "الرسالة نت"، إن الأسير المقدسي رائد صالح فخري أبو حمدية (48 عامًا) دخل عامه الـ27 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 1997، وهو محكوم بالسّجن المؤبد أربع مرات.

وأكد أن الأسير سليم محمد حجي (50 عامًا) من نابلس، دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد 16 مرة و30 عامًا.

وبدأ الأسير بلال يعقوب البرغوثي (47 عامًا)، من رام الله، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد لـ16 مرة، و35 عامًا.

بينما دخل الأسير محمد محمود أبو طه (42 عامًا) من البيرة، يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد و15 عامًا.

وأضاف نادي الأسير، أن المعتقل هيثم حمدان (42 عامًا) من رام الله، دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد.

وأوضح أن الأسير ظافر عبد الجواد الريماوي (47 عامًا) من رام الله، دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن لمدة 32 عامًا.

وأشار نادي الأسير، إلى أن وليم سامح الريماوي (47 عامًا) من رام الله، يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسّجن لمدة 32 عامًا.

وبدأ الأسير سعيد عبد الله البنا (42 عامًا) من طولكرم، عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسّجن المؤبد.

ودخل الأسير إسماعيل الطويل من طولكرم، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسّجن لمدة 21 عامًا.

بينما بدأ الأسير أنس مصطفى علان (37 عامًا) من قلقيلية يدخل عامه الـ18، وذلك منذ اعتقاله عام 2006، وهو محكوم بالسّجن المؤبد أربع مرات.

ويقبع 4800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 29 أسيرة، و170 طفلاً، فيما يبلغ عدد الأسرى المرضى 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، منهم 24 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.