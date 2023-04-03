الدول العربية الأكثر استيرادًا للسلاح

دخلت 9 دول عربية قائمة أكبر 40 دولة مستوردة للسلاح حول العالم، بينما تمكنت دولتين عربيتين من اقتحام قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة، وفق آخر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتضمن تقرير "ستوكهولهم"، الصادر في مارس الماضي، إحصاءات وبيانات لـ 9 دول عربية الأكثر استيرادا للأسلحة في الفترة ما بين (2018 -2022)، من إجمالي 40 دولة.

وجاءت كلٌ من السعودية وقطر ومصر، ضمن أكبر 10 دول استيرادا للسلاح في العالم.

بينما شملت قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح كلا من الولايات المتحدة 40 %، وروسيا 16 %، وفرنسا 11 %، والصين 5.2 %، وألمانيا 4.2 %، وإيطاليا 3.8 %، وبريطانيا 3.2 %، وإسبانيا 2.6 %، وكوريا الجنوبية 2.4 %، وآخرهم إسرائيل 2.3 %.

وتمكنت كل من الإمارات والأردن من دخول نادي المصدرين للسلاح، وحجز مكانهما بين أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير أكثر من 260 طائرة مقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قدمت الدول الخليجية وحدها طلبات شراء أكثر من 180 طائرة مقاتلة أخرى.

وتستحوذ دول الخليج على معظم صفقات السلاح العربية، فيما تراجعت واردات السلاح في منطقة المغرب العربي، في حين استقرت في مصر.

وحصدت السعودية أكبر مستورد عربي للسلاح حول العالم، فيما حققت قطر والكويت قفزات عالية في الترتيب العالمي، ولا تزال مصر تحافظ على حصتها رغم أزمة نقص الدولار.

وشهدت كلٌ من الجزائر والمغرب تراجعا حادا في واردات السلاح، فيما جاءت البحرين الأخيرة في قائمة الأربعين لكنها الأولى عربيا في زيادة معدل استيراد السلاح.