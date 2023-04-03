برشلونة يبدأ خطة استعادة ميسي بتحرك عاجل

بدأت إدارة نادي برشلونة، تنفيذ خطة عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى "سبوتيفاي كامب نو" في الموسم المقبل.

وينتهي العقد الحالي بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان عقب هذا الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، لكن تزعم العديد من التقارير بأن البرغوث قرر العودة إلى برشلونة في الصيف المقبل.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، بدأت إدارة برشلونة مفاوضات مهمة مع رعاة لجعل صفقة ميسي ممكنة على المستوى الاقتصادي.



ويرغب برشلونة في الحصول على دخل مالي إضافي يحسن وضع النادي أمام قانون اللعب المالي النظيف، ويقرب ميسي بلا شك من العودة إلى الفريق الكتالوني.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ورافا يوستي نائب الرئيس، يتواصلان مع المقربين من ميسي، من أجل تسهيل عودة البرغوث إلى الفريق الكتالوني.



وكانت جماهير باريس سان جيرمان، أطلقت صافرات الاستهجان ضد النجم الأرجنتيني، أمس الأحد، خلال خسارة الفريق الباريسي أمام ليون.



ورد ميسي على غضب جمهور سان جيرمان بالضحك والحديث مع زميله كيليان مبابي.