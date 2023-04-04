الاقتصاد بغزة: الوحدة القانونية تحيل 155 قضية للنيابة العامة

قالت الوحدة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إنها أحالت 155 قضية للنيابة العامة نتيجة رفع الأسعار في قطاع غزة خلال شهر مارس 2023.

وأوضحت الوحدة أن عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية قاموا برفع أسعار بعض السلع الغذائية واحتكارها في مخالفة واضحة لقرارات الوزارة.

وأكدت الوحدة أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني حسب الاصول بشأن المخالفات الاقتصادية بحق المخالفين ولن تسمح باستغلال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت وزارة الاقتصاد قد طمئنت المواطنين بوجود مخزون سلعي كافي في الأسواق والمحال التجارية ومخازن التجار وتتابعها بشكل مستمر.