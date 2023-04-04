هجوم سيبراني يُعطل مواقع إلكترونية لعدد من الجامعات (الإسرائيلية)

كشفت إذاعة جيش الاحتلال (الإسرائيلي) عن تعطل المواقع الإلكترونية لبعض الجامعات (الإسرائيلية) من بينها جامعة تل أبيب بعد تعرضها لهجوم إلكتروني.

ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من تعرّض معهد التخنيون للعلوم التطبيقية لهجوم مماثل، أدى لتعطل الموقع الإلكتروني للجامعة وأثر على العملية التعليمية فيها.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الهجوم اليوم استهدف موقع جامعة حيفا، وجامعة بنغوريون في بئر السبع، وجامعة تل أبيب، وجامعة "بار إيلان".

وأوضحت شركة "تشيك بيونت" (الإسرائيلية) أن الهجوم تم عبر مجموعة قراصنة تحمل اسم "أنونيموس سودان".

ولم يتضح ما إذا تمكن الاختراق أيضًا من السيطرة على الأنظمة الداخلية التابعة للجامعات أم أنه فقط اختراق لموقع الإنترنت العامة.