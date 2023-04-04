حماس تدين العدوان (الإسرائيلي) على سوريا وتطالب بتضافر الجهود لمواجهته

أدان المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على سوريا، والذي طال العديد من المدن والأحياء السكنية.

وطالب طه في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء بضرورة تضافر كل الجهود العربية والإسلامية بموقف موحد في وجه هذا العدوان السافر، والتصدي له.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وجريء يدين هذه الاعتداءات على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، بما فيها الجرائم الصهيونية اليومية التي تقترف في فلسطين.

وقال الناطق باسم حركة حماس: هذا العدوان يبرهن على الهمجية الصهيونية واستمرارها في ارتكاب الجرائم ضد أمتنا العربية والإسلامية.