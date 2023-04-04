حماس ترحّب بقرارات مجلس حقوق الإنسان المطالبة بإنهاء الاحتلال ومحاسبته

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتصويت أغلبية الدول في مجلس حقوق الإنسان، أمس الإثنين، على قرار يطالب الكيان (الإسرائيلي) بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، ووجوب إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني، ومساءلة الكيان على انتهاكاته الفظيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ودعت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطواتٍ عملية تعكس توصيات القرار، وغيرها من القرارات السابقة التي جرّمت الاحتلال.

وطالبت بمحاسبة الكيان وقادته على جرائمهم وانتهاكاتهم، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني حتى زوال الاحتلال، واستعادة حقوقنا الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.