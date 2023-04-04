دفعة قوية لريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو

حصل فريق ريال مدريد على دفعة قوية، اليوم الاثنين، قبل 48 ساعة من مواجهة برشلونة في الكلاسيكو بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

واستبعد أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، بشكل مفاجئ من قائمة مباراة بلد الوليد، أمس الأحد، في الدوري الإسباني، بسبب معاناته من انزعاج في الركبة.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، خضع روديجر لفحوصات بالموجات فوق الصوتية، وتبين أنه لا يعاني من أي مشكلة خطيرة.

وأشارت إلى أن أنطونيو روديجر شارك في مران الريال، اليوم الاثنين، لكنه عمل بشكل فردي واضعا ضمادة على الركبة.

وأوضحت أن المدافع الألماني في طريقه للتواجد مع ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو المقبلة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة على ريال مدريد بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي إيدير ميليتاو بالخطأ في مرمى فريقه.