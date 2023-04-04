ميسي يضع 4 شروط للعودة إلى برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن الواجبات التي يتعين على برشلونة القيام بها، من أجل استعادة أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وينتهي تعاقد ميسي، مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تفعيل بند التمديد حتى الآن.



وعلى ما يبدو، فإن ميسي لن يجدد تعاقده في حديقة الأمراء، في ظل تدهور علاقته بالجماهير الباريسية، التي اعتادت إطلاق الصافرات ضده، منذ توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونخ.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حريص كل الحرص على استعادة ميسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

