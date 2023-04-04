تأكيد غياب 6 لاعبين عن برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مباراة برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء غدٍ الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2023، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز النادي الكتالوني بهدف دون رد.

وشهدت قائمة النادي الكتالوني، 4 غيابات هامة، وعلى رأسهم الدولي الهولندي، فرينكي دي يونغ، بجانب الفرنسي عثمان ديمبيلي، فضلًا عن لاعب الوسط الإسباني بيدري، بجانب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن في ظل عدم تعافيهم من الإصابة.

وحضر مع برشلونة، لاعب الوسط الشاب، أليكسيس غاريدو، ومارك كاسادو، فضلًا عن المهاجم إستانيس بيدرولا.

زكشف المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة النادي الملكي، التي تم استدعائها لخوض لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة.

وشهدت قائمة النادي الملكي، عودة المدافع الألماني أنطونيو روديغر بعد أن غاب عن المباراة الماضية للإصابة، كما حضر العائد من الإيقاف ناتشو فيرنانديز، فضلًا عن المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز.

فيما غاب عن قائمة ريال مدريد، الظهير الأيسر، الدولي الفرنسي، فيرلاند ميندي في ظل عدم تعافيه من الإصابة، كما لم يحضر المهاجم الشاب ألفارو رودريغيز.

يُشار إلى أنّ ريال مدريد هُزم في مباراة الذهاب بهدف نظيف، جاء بالنيران الصديقة، حيث هُز المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو مرمى فريقه بالخطأ.

قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة في الكلاسيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، لويس لوبيز.



خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديغر.



خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينغا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.



خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، ماريانو دياز.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا