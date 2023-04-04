سويدان لمرابطي الأقصى: لم يبقَ بالأمة شعلة جهاد غيركم فلا تنطفئوا

وجّه د. طارق سويدان الداعية الإسلامي المشهور، رسالة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، قائلا: "لم يبقَ في الأمة شعلة جهاد إلّا عندكم، فإن انطفـأت فلن يبقى شعلة في الأمة".

وأضاف سويدان في حوار خاص بـ"الرسالة نت": "الجهاد يأتي على أيديكم، وتقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة تجاه القدس والأقصى، ونحن على عاتقنا مسؤولية أكبر كأمة بنصرتكم بكل وسائل النصر؛ وحينئذ سنكون أمة قوية".

وواصل خطابه للمرابطين بالقول: "أنتم شرف الأمة ورأس الحربة، وفي رباطكم تجتمع حسنة العبادة والفرائض مع أجر الجهاد والدفاع عن شرف الأمة أمام هؤلاء الأنجاس الملاعين".

ونبّه بالقول: "إذا كُسرتم أنتم ولنتم فستخور قوى الأمة وعزائمها".

وتابع سويدان: "يا ملح الأرض لا تفسدوا، فإن الطعام إذا فسد عولج بالملح؛ لكن فساد الملح لا يعالجه شيء، فأنتم ملح الأمة وشرفها، وكونوا قدوات كما نعرفكم، تربون أجيالكم على حب الشهادة والدفاع عن الأقصى".

وأكّد أن الأمة القوية لها علامتان، الأولى حماية مواطنيها وشنّ حرب كاملة إذا ما اعتدي على فئة قليلة منهم، كما حصل في الحضارة الإسلامية عندما كانت قوية، والثانية حماية المقدسات والمحافظة عليها.

وأكمل يقول: "لما سيطر هؤلاء الأنجاس على القدس ما ثارت الأمة، وكانت علامة أنها ماتت أو وصلت لمرض شديد قريب من الموت".

واستدرك سويدان بالقول: "لكن الأمة بدأت تحيا من جديد وتنشر رسائل الوعي، وأصبحت تعرف المسجد الأقصى بكامل مكوناته وتعرف جيدا تاريخه".