رئيس الشاباك يكشف: أحبطنا 200 عملية منذ بداية العام

كشف رئيس جهاز الشاباك (الاسرائيلي) رونين بار النقاب الليلة عن احباط الجهاز 200 عملية محققة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف "بار" خلال لقائه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في احتفالية بمناسبة عيد الفصح اليهودي ان الشاباك أحبط 200 عملية خلال الثلاث أشهر الماضية من بينها 150 عملية اطلاق نار و20 عملية وضع عبوات ، بالاضافة لإحباط عمليات استشهادية ودهس وطعن وخطف وخلافه.

وتحدث بار عن اشتراك القوة التنفيذية الخاصة بجهاز الشاباك "أكيلا" في 14 عملية منذ بداية العام ، وهي وحدة يتم تفعيلها حال وجود إنذارات ساخنة باقتراب تنفيذ عمليات.

المصدر: وكالة صفا