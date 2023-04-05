(فلسطينيي أوروبا) يدعو لأوسع حراك شعبي لوقف الاعتداءات بالأقصى

دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا جميع المؤسسات الحقوقية والأهلية في أوروبا للتحرك العاجل في سبيل تفعيل الدور الأوروبي لوقف انتهاكات جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر المؤتمر في بيان صحفي، أن ما يقوم به جنود الاحتلال يمثل انتهاكًا واضحًا لحق حرية المقدسيين بأداء شعائرهم الدينية، والتي ضمنها لهم القانون الدولي.

وطالب جميع المؤسسات والحكومات الأوروبية بالعمل لإيقاف الخطط المتطرفة التي تقودها حكومة الاحتلال، والتي تضرب جميع القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.

وأكد على ضرورة الحراك السياسي والشعبي في أوروبا لمساندة المقدسيين في ظل هجمات الاحتلال التي تستهدف المقدسيين في أماكن عباداتهم، وفي شهر رمضان المبارك.

وأصيب عشرات المعتكفين الليلة الماضية، بالاختناق والأعيرة المطاطية، خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، باحات المسجد الأقصى والمصلي القبلي، في محاولة لإخلاء المصلين والمعتكفين منه.