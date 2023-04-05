رابط تسجيل الوظائف التعليمية بغزة للعام 2023-2024.. الإعلان عن وظائف تعليمية بغزة.. رابط الوظائف التعليمية بغزة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة عن وظائف تعليمية جديدة.

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الوظائف التعليمية بغزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة ظهر يوم الأربعاء 5 أبريل 2023، عن الوظائف التعليمية للعام 2023 - 2024، وذلك بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على "فيس بوك": "تُعلن وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة عن الوظائف التعليمية للعام 2023_2024"، وسيتم تفعيل التسجيل اليوم الساعة 12:00 ظهرًا.

"اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " — طاب خاطري✨رمضان الخير✨ (@jjj__007) April 5, 2023

رابط التسجيل في الوظائف التعليمية

للاطلاع على رابط بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم بغزة "اضغط هنا".

للمزيد من التفاصيل من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التالي: "اضغط هنا".

طريقة التسجيل

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم تقديم الطلبات بشكل إلكتروني عبر بوابة الاستقطاب اعتباراً من 05/04/2023م وحتى تاريخ 19/04/2023 وفق الإجراءات التالية:

- إنشاء حساب عبر الدخول الموحد الخاص بالخدمات الحكومية الإلكترونية من المتقدم نفسه اضغط هنا.

الدخول على رابط بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم بغزة "اضغط هنا".

وأضافت أن المباحث المطلوبة للوظائف هي: لغة عربية – تربية إسلامية – لغة إنجليزية – اجتماعيات - جغرافيا – تاريخ – رياضيات - فيزياء – علوم عامة.

بالإضافة إلى كيمياء – أحياء- تربية فنية – تربية رياضية – تربية ابتدائي– تربية تكنولوجية – حاسوب وتكنولوجيا معلومات – علم مكتبات – تربية خاصة - إرشاد تربوي.

وذكرت الوزارة أن الامتحان التحريري للوظائف التعليمية سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023 الساعة التاسعة صباحاً.

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