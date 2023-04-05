نائبان: جرائم الاحتلال بحق الأقصى انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرية الأديان

اعتبر نائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الأربعاء، أن جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى وما حدث ليلة أمس، انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرية الأديان.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد الغول، أن عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحرية الأديان والقرارات الدولية.

وأوضح الغول أن اعتداءات وإجرام الاحتلال بحق المعتكفين هو جريمة ضد الإنسانية وإشعال حرب دينية بامتياز الهدف منها ترسيخ التقسيم الزماني والمكاني، تمهيداً لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم.

وطالب بمحاسبة الاحتلال على تعديه على السلم والأمن الدوليين وتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية بتفعيل الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة واستخدام القوة للجم الاحتلال لارتكابه أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب عبد الرحمن الجمل أن المسجد الأقصى المبارك في خطر جراء الاعتداءات على المصلين والمرابطين في باحات.

وبين الجمل أن جرائم الاحتلال واعتداءاته النكراء هي فعل مدان ومستنكر، مطالبًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يهبوا نصرة للأقصى وأن يشدوا الرحال إليه.