شاهد بث مباشر الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة إياب كأس الملك

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء في مباراة إياب نهائي كأس ملك إسبانيا التي ستخطف أنظار العالم من أجل تحديد المتأهل الثاني للمباراة النهائية.

وكان برشلونة قد حسم مباراة الذهاب في ملعب سنتياجو برنابيو بالفوز (1-0)، لذلك يأمل برشلونة مواصلة تفوقه على غريمه الملكي بعد أن حقق الفوز عليه في كأس السوبر وإياب الدوري وذهاب الكأس على التوالي.

في تاريخ كأس الملك، التقى برشلونة مع ريال مدريد في 36 مباراة سابقة ، فاز ريال مدريد في 12 مباراة ، وفاز برشلونة في 16 مباراة ، وأنتهت 8 مباريات بالتعادل، وأحرز ريال مدريد 65 هدفًا ضد برشلونة ، فيما سجل البلوجرانا في مرمى ريال مدريد. 68 مرة.

وإجمالاً ، تواجه فريقا برشلونة ريال مدريد في 253 مباراة ، وحقق الفريق الكتالوني الفوز في 100 مباراة وفاز المرنجي في 102 مباراة بينما حضر التعادل في 51 مباراة بينهما.

وسجل برشلونة 415 هدفا ، فيما سجل لاعبي ريال مدريد أيضا 423 هدفا ، ويعتبر نجم الأرجنتين ليونيل ميسي أكثر اللاعبين المسجلين في الكلاسيكو برصيد 26 هدفا ، متقدما على كريستيانو رونالدو ودي ستيفانو اللذين سجلا 18 هدفا في الكلاسيكو.

ويتصدر برشلونة قائمة أكثر الأندية المتوجة بلقب كأس الملك بعدما فاز بـ31 لقباً من أصل 42 مباراة نهائية خاضها، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بعدما حقق 19 لقباً من 39 مباراة نهائية خاضها في البطولة.