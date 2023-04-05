مؤسّسة الشيخ الياسين تستنكر اعتداءات الاحتلال على المعتكفين بالأقصى

استنكرت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية في فلسطين، اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المؤسسة: "نتابع بكل معاني الرفض والغضب والإدانة تكرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه من قطعان المستوطنين الغاصبين، ومنع المصلّين الآمنين أصحاب الحقّ من الصلاة فيه".

وأضافت: "يمثّل المسجد الأقصى لنا نحن المسلمين مقدّسًا من أهمّ مقدساتنا؛ فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وللمسلمين الحق الكامل والخالص فيه".

وأكّدت المؤسسة على موقفها الراسخ المندّد بجريمة منع أبناء شعبنا من الصلاة والاعتكاف فيه، "ونشجب سائر الصور الآثمة من الاعتقال والتعذيب وغيرها من الفظاعات التي ترتكبها دولة الاحتلال الغاشمة".

ودعت جميع المؤسّسات والفعاليّات الحقوقيّة والإنسانيّة الوطنيّة والعربيّة والإسلاميّة إلى إدانة هذا الفعل الآثم والجبان، والمخالف لكلّ القيم والأعراف الإنسانيّة.

وناشدت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، أمتنا العربيّة والإسلاميّة وأحرار العالم بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى المبارك.