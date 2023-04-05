النائب حلايقة: النفير العام واجب على الجميع لحماية الأقصى من التدنيس ومحاولات (ذبح القرابين)

قالت النائب سميرة حلايقة، إن النفير العام واجب على الجميع في كل مكان لحماية المسجد الأقصى المبارك من التدنيس المتكرر ومحاولات ذبح القرابين، بعد القمع الذي واجهه المرابطون والمعتكفون في المسجد.

وشدّدت حلايقة على ضرورة تحدي كل إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى، بتكثيف الصلاة فيه وإثبات الوجود ودعم المرابطين.

وأكّدت على أن واجب المرابطة والدفاع لصد انتهاكات الاحتلال بحق المعتكفين في الأقصى ليس على الفلسطينيين وحدهم؛ بل على كل من ينتمي إلى الإسلام باعتبار الأقصى قبلتهم الأولى.

وتتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط في باحاته؛ من أجل التصدي لمخططات المستوطنين التي تحاول المس بمكانته الدينية، وتنتهك حرمة المسجد وحرمة شهر رمضان.

وأكّد نشطاء على ضرورة التصدي لمخططات تدنيس المسجد الأقصى وذبح المستوطنين للقرابين الحيوانية داخل ساحاته، والمنوي تنفيذها اليوم.

ويعتزم المستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، التجمع عند المسجد الأقصى، بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.

ويعرض المستوطنون مكافآت مالية لمن يتمكن من إدخال القرابين إلى الأقصى، حيث من المتوقع أن يجتمع المستوطنون اليوم الأربعاء، ما بين الساعة 5 والنصف حتى الساعة السابعة مساءً.