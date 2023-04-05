محدث: مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة والقدس والداخل المحتل

اندلع مساء الأربعاء، مواجهات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في الضفة وقطاع غزة والداخل المحتل، وذلك تنديدًا بما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات على المعتكفين.

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق عقب إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين بالدبابات وخلف التلال الرملية على الشريط الحدودي شرق غزة، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكدت أن آلاف المواطنين شاركوا في مسيرات احتجاجية غاضبة خرجت بمختلف مدن قطاع غزة، من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً، وذلك تنديداً بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين والمرابطين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى.

وأوضحت أن المسيرات والتظاهرات، جاءت تلبية لدعوات من القوى والفصائل نصرةً ومساندةً للمصلين والمرابطين في الأقصى، وسط هتافات غاضبة من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المسجد الأقصى.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية بمخيم ملكة الحدودي شرق مدينة غزة، وصدحت حناجرهم بالتكبير والتهليل، رافعين الأعلام الفلسطينية، وسط استنفار لقوات الاحتلال، من خلال نشر عدد كبير من الجيبات الآليات، والتمركز خلف التلال الرملية، ومحيط الثكنات والأبراج العسكرية.

وتزامنت المسيرات مع فعاليات بدأت الليلة في مختلف المناطق الحدودية على مقربة من السياج الحدودي شرق غزة، بمشاركة العشرات من الشبان، الذين أشعلوا الإطارات.

وتأتي هذه الفعاليات احتجاجا واستنكارا لاعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بباحات المسجد الأقصى المبارك واعتقال العشرات من الشبان هناك.

وفي الداخل المحتل، شهدت مناطق في الداخل المحتل، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال في أعقاب مسيرات منددة باستمرار العدوان على المسجد الأقصى.

ووقعت مواجهات في أم الفحم، ومنطقة بلدة الزينة في الجليل، بينما أشعل الشبان إطارات مطاطية في باقة الغربية وكفر مندا ومناطق أخرى.

وانتشرت شرطة الاحتلال بكثافة في المناطق التي شهدت وقفات منددة بالعدوان على المسجد الأقصى.

واعتقلت شرطة الاحتلال شابة بعد قمع وقفة في مدينة حيفا.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاص "التوتو" في القدم، وإصابة العشرات بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، ومنعت المواطنين من التنقل والوصول إلى منازلهم.

وأما في بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، أن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي القدس اندلعت، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ردا على اعتداء الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركزت على المدخل الرئيسي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة وبشكل عشوائي صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأما في بيت لحم أصيب مواطنون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقال الناشط مصطفى البدن، إن المواجهات اندلعت في منطقة خربة الدير على الشارع الرئيسي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.