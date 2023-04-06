(المحامين العرب) يدين الاقتحام المتكرر للاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، الاقتحام السافر والمتكرر لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الوحشي على المصلين المعتكفين الآمنين به والمرابطين.

وقال بنعيسى في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن الاحتلال (الإسرائيلي) المارق على الشرعية الدولية تجاوز بأفعاله الإجرامية المتكررة ضد المصلين وتدنيسه لحرمة المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان كافة الخطوط الحمراء، واستفز مشاعر ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ما يستلزم تحركا دوليا حقيقيا لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل والمقدسات الإسلامية والمسيحية داخل القدس الشريف من محاولات التهويد المستمرة.

واستنكر الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) ضد الشعب الفلسطيني، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات جادة وإجراءات حازمة ضد الاحتلال (الإسرائيلي) ردا على اعتدائه الغاشم والمتكرر على المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك ومن بينهم النساء.

وحيا الأمين العام تضحيات وجهاد المرابطين والمرابطات للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وصمودهم أمام الاقتحامات المستمرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وأكد بنعيسى موقف الاتحاد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى أن يتحرر كل شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.