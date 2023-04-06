مجهولون يطلقون النار صوب الأسير المحرر ماهر برقان في الخليل

أطلق مسلحون مجهولون فجر اليوم الخميس، النار صوب الأسير المحرر ماهر برقان في محافظة الخليل، وذلك عقب خروجه من صلاة الفجر.

وتعرضت مركبة الأسير المحرر برقان لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابتها بأضرار، فيما علّق برقان على محاولة اغتياله قائلاً: "الحمد الله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل"، مرفقاً صورة الرصاصات التي استهدفت مركبته.

وأثارت الجريمة ردود فعل غاضبة ومستنكرة لهذه العملية التي استهدفت الأسير المحرر برقان، وسط مطالبات بالكشف عن المتورطين ومحاسبتهم ووضع حد للفلتان الأمني.

وكتب أبو عدي سمارة: "محاولة اغتيال من قبل أذناب الاحتلال للشيخ ماهر برقان.. حسبنا الله ونعم الوكيل"، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يدنس فيه الاحتلال مقدساتنا ويعتدي على أبناء وبنات شعبنا، يطل علينا عملاء الاحتلال وأعوانه ومشغليهم ليطلقوا النار صوب سيارة ماهر برقان.

وتابع قائلاً: "بعد أن تقدم ماهر لينظر أين إطلاق النار قاموا بإطلاق النار عليه بشكل مباشر، ولولا لطف الله وتعليق السلاح، لحدث ما لا يحمد عقباه".

حرية نيوز