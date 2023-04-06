نشطاء في جنوب إفريقيا ينظمون وقفة احتجاجية أمام (المتحف اليهودي)

نظم العشرات من النشطاء في (كيب تاون) بجمهورية جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) للمسجد الأقصى، أمام مقر (المتحف اليهودي) في المدينة.

ودعا للوقفة تحالف التضامن مع فلسطين (نشطاء جنوب أفريقيين)، وحملة مناهضة العنصرية (منظمة مجتمع مدني)، ومؤسسة القدس الدولية (حقوقية مقرها لبنان).

وأعلن النشطاء عن تنظيم مسيرات حاشدة غدًا الجمعة، للتأكيد على رفض الانتهاكات (الإسرائيلية) بحق المسجد الأقصى والمقدسات في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأخلت المعتكفين من المصلى القبلي بالقوة، واعتقلت وأصابت عدداً منهم.

وانطلقت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المتطرفين (الإسرائيليين)، ودعواتهم لذبح القرابين بالمسجد خلال عيد (الفصح العبري)، الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس الأربعاء، ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

قدس برس