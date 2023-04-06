وقفة طلابية في جامعة الخليل تنديداً باعتداءات الاحتلال في الأقصى

شاركت حشود طلابية اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية بجامعة الخليل، تنديداً باعتداءات الاحتلال على المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وجاءت الوقفة الطلابية بتنظيم من الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية في جامعة الخليل، للتنديد باعتداءات الاحتلال وعدوانه المتصاعد في المسجد الأقصى.

وأطلق المشاركون نداءات تطالب بحماية المسجد الأقصى، ومساندة المعتكفين والمرابطين في ساحاته، خلال الشهر الفضيل، والعمل على إحباط مخططات الاحتلال الاستيطانية فيه.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الكتلة الإسلامية بجامعة القدس عن حملة بعنوان "درع الأقصى"، رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وردت كتلة جامعة القدس على اعتداءات الاحتلال على المعتكفين بالأقصى، بحملة عنوانها "درع الأقصى الحصين".

واعتقلت قوات الاحتلال مئات المعتكفين بالأقصى، بينهم كوادر وطلبة من الكتلة الإسلامية أثناء رباطهم بالمسجد المبارك.