أم عاصف البرغوثي توصي الشباب الفلسطيني بالإقدام والتصدي للاحتلال نصرةً الأقصى

أكدت أم عاصف البرغوثي، زوجة القيادي الراحل عمر البرغوثي، أن الذي يقاتل عن عقيدة يتحدى الاحتلال والعالم كله بكل شجاعة.

ووجهت البرغوثي وصية للشباب الفلسطيني بأن يتمسكوا بالعقيدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في ظل هجمته الشرسة ضد المسجد الأقصى المبارك.

وقالت: "عندما يقاتل الشبان الاحتلال بالعقيدة، يعلمون أنهم لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأنه لن تنقضي من أعمارهم شيئا ما دامت مكتوبة ومقدرة لهم".

وأضافت: "إن الجبن لا طول عمر ولا الشجاعة تقصر عمر، والكثير يموتون بعمر الورد بحوادث سير وبالموت المفاجئ يموتون، وهم لا يقاتلون في الجبهة وغير موجودين في الميدان".

وأردفت: "بن غفير يقاتل عن عقيدة، وإن شاء الله سيكون دمار الشعب الإسرائيلي بحماقته".

واقتحم قرابة 200 مستوطن، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في أول أيام ما يسمى "عيد الفصح العبري"، ونفذوا جولات استفزازية بالزي الكهنوتي، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشهد المسجد الأقصى المبارك الليلة الماضية، اعتداءات على المصلين والمعتكفين وإخراجهم من المصلى القبلي بالقوة، تخللها إطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، أصيب على إثرها عدد من المصلين.

وتتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط في باحاته، من أجل التصدي لمخططات المستوطنين التي تحاول المس بمكانته الدينية، وتنتهك حرمة المسجد وحرمة شهر رمضان