محدث بالفيديو والصور إطلاق 37 صاروخاً وقذائف هاون من لبنان تجاه مستوطنات الشمال

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن إطلاق 34 صاروخًا و3 قذائف هاون، من لبنان تجاه مستوطنات الشمال.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن 34 صاروخًا أطلق من لبنان تجاه مستوطنات الشمال، حيث سقطت 5 صواريخ وتسببت بإصابات وأضرار، فيما أعلنت إذاعة الجيش عن سقوط 3 قذائف هاون على منطقة مفتوحة في منطقة المطلة.

وقالت نجمة داود الحمراء، إن 3 مستوطنين أصيبوا جراء سقوط الصواريخ، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي القليلة وزبقين جنوبي لبنان بعدد من القذائف، مشيرة إلى رفع مستوى التأهب إلى المستوى "ج"، وتعزيز الفرق في جميع المناطق.

وأشارت، القناة 12 (الإسرائيلية) إلى أن صفارات الإنذار دوت 37 مرة في الجليل الغربي.

وذكرت صحيفة يديعوت (الإسرائيلية)، أن جلسة تقييم خاصة تعقد الآن من قبل كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي مع وزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وسيعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر "الكابينت" مساء اليوم، لتقييم الوضع.

وأشارت إذاعة الجيش (الإسرائيلي)، إلى أن الجيش طلب من المستوطنين والمسافرين عدم القدوم إلى منطقة الجليل الغربي، في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان، فيما أغلق المجال الجوي في الشمال أمام الرحلات الجوية المدنية.

وتسود حالة من التوتر الشديد أنحاء البلدة القديمة في مدينة القدس، على إثر ما يشهده المسجد الأقصى من اقتحامات وحشية يتخللها اعتداء على المعتكفين بالهرولات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة.

وردا على ذلك، أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فجر الخميس، المستوطنات المحاذية للقطاع بعدة صواريخ.

ودوت صفارات الاندار بشكل متواصل في مستوطنات حنيتا شلومي ويعرا وادميت وبتست وافيريم وبسوتا وايفن مناحيم وشتولا ومتسوبا.

وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن تقييم المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) أن القصف هو رد فعل على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن بلدية نهاريا تقرر فتح الملاجئ العامة، واغلاق المجال الجوي في الشمال أمام الرحلات الجوية.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال طلب من المستوطنين على الحدود مع لبنان الدخول إلى الملاجىء.

#مباشر #مباشر تشاهدون الآن: تغطية مباشرة للأحداث في القدس والمسجد الأقصى #الأقصى_يستغيث #عدوان_الفصح #برباطنا_نحميه #عينك_على_الوطن Posted by ‎سراج‎ on Thursday, April 6, 2023

وذكرت قناة "كان" العبرية: أن الهجوم الصاروخي على منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية".

من جانبها طالبت "الجبهة الداخلية" الصهيونية من المستوطنين إخلاء شواطئ منطقة "نهاريا" في شمال فلسطين المحتلة؛ تحسباً لأي طارئ.



