ؤيُسجل 13341 مولودًا في الرُبع الأول من 2023

سجل قطاع غزة سجل خلال الرُبع الأول من العام الحالي 13 ألفًا و341 مولوداً جديداً، بينما سُجلت 1162 وفاة، وفق إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية اليوم الخميس.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور بلغ 6844 مولوداً بنسبة 51.30%، في حين بلغت نسبة مواليد الإناث 48.69%، بواقع 6497 مولودًا.

وفي توزيع الإحصائية على المحافظات، سجلت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة 4930 مولوداً؛ فيما سجل مكتبا داخلية خانيونس 2495 مواليد.

بينما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الفترة ذاتها، 2438 مولوداً، ومكاتب داخلية الوسطى 1796 مواليد، بينما سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1682 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 1162 وفيات خلال الرٌبع الأول لعام 2022، بلغت وفيات الذكور منها 650 وفاة بنسبة 55.93%، مقابل 512 حالة وفاة من الإناث بنسبة 44.06%.