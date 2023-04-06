أصغر وأخف كاميرا لمدونات الفيديو في العالم

أطلقت شركة سوني (Sony) كاميرا مدونات الفيديو "زد في- إي1" (ZV-E1) الجديدة، وهي أصغر وأخف كاميرا بمستشعر إطار كامل وعدسات قابلة للتغيير في العالم.

وذكرت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة لا يتعدى وزنها 483 غراما، بما في ذلك البطارية وبطاقة الذاكرة.

وتمتاز الكاميرا بتتبع موضوعات التصوير بموثوقية في الوقت الحقيقي بفضل الذكاء الاصطناعي.

وتحتوى باقة التجهيزات التقنية على مستشعر إطار كامل بدقة 12 ميغا بكسل، ودرجة حساسية تصل إلى 409.600 "آي إس أو" (ISO)، وترجع دقة الوضوح المنخفضة نسبيا إلى أن الكاميرا الجديدة تركز على تسجيل الفيديو، حيث تأتي واجهة المستخدم والتجهيزات لتلبية متطلبات المستخدمين الذين يرغبون في تسجيل مقاطع الفيديو بصورة أساسية.

وتسجل الكاميرا "زد في- إي1" الجديدة الفيديو بالحركة البطيئة بدقة "4 كيه" (4K) وبمعدل يصل إلى 120 صورة في الثانية، أو بدقة "4 كيه" وبمعل 60 صورة في الثانية.

وقد دمجت شركة سوني المعالج "بيونز إكس آر" (BIONZ XR) مع شريحة الذكاء الاصطناعي، والتي لا يقتصر دورها على التركيز التلقائي السريع بواسطة وظيفة تتبع الموضوعات فحسب، بل تقوم أيضا بتوجيه مقطع الصورة تلقائيا على موضوع التصوير المحدد.

وتعتمد وظيفة التثبيت الرقمي للصورة على شريحة الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن التعرف على عدة وجوه وإيقاف العدسة تلقائيا للحصول على عمق ووضوح أكبر، وتصوير جميع الأشخاص بوضوح فائق.

ويمكن استعمال الكاميرا "زد في- إي1" الجديدة باعتبارها كاميرا ويب فائقة الجودة، فعند توصيلها بالحاسوب أو الهاتف الذكي عن طريق "يو إس بي- سي" (USB-C)، فإنه يمكن بث مقاطع الفيديو بدقة "4 كيه" مباشرة.

وللكاميرا الجديدة أيضا شاشة قابلة للطي قياسها 3 بوصات، مع ميكروفون مدمج لتسجيل الصوت بوضوح.