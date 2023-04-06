وقفة منددة بالعدوان على (الأقصى) في رام الله

نظمت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الخميس، وقفة منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بحق المسجد الأقصى، واستمرار استهداف الأسرى وعلى رأسهم الأسرى المرضى.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، في كلمته، إن الهدف من الوقفة هو إيصال رسالة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده لن يسمح بمواصلة ما يحدث في الأقصى، وأن القوى الوطنية ستقوم بدورها في الدفاع عن المسجد، وكذلك عن الأسرى الذين يتفرد بهم الاحتلال.

وأضاف أبو يوسف أن ما يجري في المسجد الأقصى يهدد بإشعال حرب دينية، في حال تواصل العدوان الذي يستهدف المسجد وأروقته والمصلين داخله.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الوقفة جاءت للتعبير عن غضب الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال وقذارته التي تجاوزت كل الحدود.

وأكد فارس، الالتزام بقضية الأسرى، وعلى رأسهم الأسرى المرضى، خاصة وليد دقة وعاصم الرفاعي، فالأسير دقة متواجد في المستشفى وهذا دليل على أن وضعه الصحي ليس مستقرا وهو مصدر قلق أساسي بسبب مرضه بالسرطان.

وتسود حالة من التوتر الشديد أنحاء البلدة القديمة في مدينة القدس، على إثر ما يشهده المسجد الأقصى منذ يومين من اقتحامات وحشية يتخللها اعتداء على المعتكفين بالهرولات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة.

ويتواجد المعتكفون في باحات المسجد الأقصى؛ لصدّ أي استفزازات واعتداءات للمستوطنين، على خلفية محاولات منظمات "الهيكل" المزعوم، إدخال "القرابين" لباحات المسجد وذبحها، وتنفيذ اقتحامات بأعدادٍ كبيرة له خلال أيام عيد "الفصح" العبري الذي بدأ مساء أمس ويستمر أسبوعًا.