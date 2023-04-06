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^200 مثال: غزة العزة
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سياسي
حكومة الاحتلال تأمر بفتح الملاجئ في عسقلان والمستوطنات محاذية لقطاع غزة
06 ابريل 2023 . الساعة: 09:22 م
الرسالة نت - وكالات
يتبع،،
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/280918
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الاحتلال
عسقلان
القطاع
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