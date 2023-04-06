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^200 مثال: غزة العزة

حكومة الاحتلال تأمر بفتح الملاجئ في عسقلان والمستوطنات محاذية لقطاع غزة

الرسالة نت - وكالات

يتبع،،

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الاحتلال عسقلان القطاع

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