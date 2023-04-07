حماس تدين العدوان الصهيوني على لبنان

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور فجر اليوم، مؤكدة على أن ما حدث يعكس حالة التوحّش لدى قيادة الاحتلال الفاشي، وسياساته التي تهدّد الأمن والسلم في المنطقة بانتهاكه سيادة الدول العربية وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحملت حماس في بيان تنقله (الرسالة نت) الكيان الصهيوني وقيادته الفاشية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، مؤكدة على وقوفها وتضامنها مع لبنان.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وغطرسته وانتهاكاته التي تجاوزت كل حدود.