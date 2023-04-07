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وتؤكّد وقوفنا وتضامننا مع الشعب اللبناني الشقيق

حماس تدين العدوان الصهيوني السافر على لبنان

الرسالة نت- بيروت

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور فجر اليوم.


وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنه يعكس حالة التوحّش لدى قيادة الاحتلال الفاشي، وسياساته التي تهدّد الأمن والسلم في المنطقة بانتهاكه سيادة الدول العربية الشقيقة وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحملت الكيان الصهيوني وقيادته الفاشية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، مؤكدة وقوفنا وتضامننا مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وغطرسته وانتهاكاته التي تجاوزت كل حدود.

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