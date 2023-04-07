إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحام بيت أمر

أصيب صباح اليوم الجمعة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال (الإسرائيلي)، واعتقل آخرين خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات عسكرية داهمت منطقتي خلة العين والطربيقة في البلدة واقتحم جنود الاحتلال عدد من منازل المواطنين وقاموا بتفتيشها والعبث في محتوياتها.

وجرى خلال الاقتحام اعتقال الشاب فراس إبراهيم أبو مارية (28عامًا) والذي اعتدى عليه جنود الاحتلال بوحشية أثناء إخراجه من منزل عائلته، إضافةً إلى اعتقال الأسير المحرر علام يوسف بدر زعاقيق.

وفي التفاصيل، اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال خلال انسحابهم من البلدة وأصيب خلالها شاب (24 عامًا) برصاصة في منطقة الحوض بين متوسطة وخطيرة، فيما أصيب شاب آخر في فخذه الأيمن وصفت إصابته بـ "المتوسطة"، وتم نقلهم إلى مشفى الخليل الحكومي.