حصاد الأسبوع: 9 جرحى (إسرائيليين) في 368 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تسعة جرحى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 31 آذار/ مارس 2023 حتى 06 نيسان/ أبريل 2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 368 عملاً مقاوماً، بينها 56 عملية إطلاق نار.

وفي نفس الفترة استشهد أربعة فلسطينيين، ووقعت عمليتي دهس وطعن، إلى جانب إحراق 11 آلية ومنشأة وأماكن عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

كما حطم الشبان الثائر 4 مركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال، وقاموا بتفجير 17 عبوة ناسفة، وإلقاء 22 زجاجة حارقة ومفرقعات نارية.

وتصدى الفلسطينيون على مدار أسبوع كامل لـ18 اعتداء للمستوطنين، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما خرجت 20 مظاهرة، واندلعت 145 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 73 عملية إلقاء حجارة.