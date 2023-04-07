شرطة الاحتلال تعتدي على وقفة احتجاجية نصرة للأقصى وتعتقل متظاهرين بالداخل المحتل

اعتدت شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) مساء اليوم، الجمعة، على وقفة احتجاجية في مفرق بلدة كابول في الداخل المحتل نصرة للمسجد الأقصى وتنديدا بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة ولبنان.

واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين لرفعهما العلم الفلسطيني أحدهما قاصر والآخر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى طه.

واعتدى عناصر الشرطة على الوقفة ومنعوا رفع العلم الفلسطيني، فيما وقعت مناوشات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة بالمكان.

وجاءت الوقفة بدعوة من فرع التجمع في كابول، نصرة للمسجد الأقصى المبارك وتنديدا بالعدوان على غزة ولبنان.