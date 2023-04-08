وقفات احتجاجية في رهط وكابول نصرة للأقصى ورفضًا لاقتحامه

تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة رهط بالنقب وببلدة كابول في الجليل نصرة للمسجد الأقصى المبارك واحتجاجًا على اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

وقال النائب يوسف العطاونة خلال وقفة في مدينة رهط، "تحية لكل شخص لبّى نداء المسجد لأقصى، وحضر هنا، لا يمكننا السكوت عندما يُدنس الأقصى، ولا يمكن السكوت عندما يتم الاعتداء على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ونحن لنا الحق الديني والسياسي والوطني في الأقصى، وندين كل اقتحام له".

وتابع كلمة له "الهدف هو إخلاء الأقصى من المعتكفين لكي تتاح الفرصة للمستوطنين لاقتحامه، ولكن نحن نقول إن للأقصى شعبا يحميه في كل مكان".

وبدوره، قال النائب عن القائمة الموحدة وليد الهواشلة، "(إسرائيل) تمارس أبشع الصور لتدنيس الأقصى، وتقتحم المصلى القبلي وتشوش على المصلين، وهذا مرفوض، وعلى العقلاء في حكومة الاحتلال إن كان هناك عقلاء أن يراجعوا أنفسهم، فعام بعدعام تقوم الشرطة باقتحام الأقصى وتقوم بإدخال المنطقة في صراع".

وفي بلدة كابول، شارك عدد من الفلسطينيين نصرة للمسجد الأقصى المبارك في وقفة احتجاجية للتديد باعتداءات قوات الاحتلال على المصلين.

واعتدت الشرطة (الإسرائيلية) على المشاركين في الوقفة ومنعتهم من رفع العلم الفلسطيني، كما اعتقلت شخصين خلال الوقفة، وهما عضو المكتب السياسي للتجمع الديمقراطي مصطفى طه، والقاصر مصطفى ريان.

الجرمق الإخباري