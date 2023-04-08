وقفات في المغرب للتنديد بالاعتداءات (الإسرائيلية) ضد الأقصى والفلسطينيين

لليوم الثاني على التوالي، شارك المئات في وقفات احتجاجية بعدة مدن في المملكة المغربية اليوم الجمعة تنديدا باقتحام الشرطة (الإسرائيلية) للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين.

ودعت لهذه التظاهرة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وشهدت مشاركة المئات، وجاءت مباشرة بعد اندلاع الاعتداءات (الإسرائيلية) الجديدة ضد الفلسطينيين. ونشر عشرات النشطاء مقاطع فيديو تظهر هذه الوقفات التضامنية، تبرز رفع المحتجين الأعلام الفلسطينية وترديد شعارات لنصرة القضية الفلسطينية.

ونظم المغاربة ليلة الخميس بعد صلاة العشاء وقفات في أكثر من عشر مدن مغربية منها العاصمة الرباط، منددين بالاعتداءات (الإسرائيلية).

ويهتم المغاربة كثيرا بالشأن الفلسطيني منذ ارتفاع التصعيد (الإسرائيلي) ضد الفلسطينيين، ونشر المئات من النشطاء العلم الفلسطيني أو صورة القدس في حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي. واشتكى الكثيرون من إقدام إدارة فايسبوك على تجميد حسابات أو حذف تدوينات تبرز الاعتداءات (الإسرائيلية).

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد نددت يوم الأربعاء الماضي بالاعتداءات (الإسرائيلية) ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى. وطالبت (إسرائيل) “بضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة، والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة”. وجدد البيان الوزاري التعبير عن “رفض المملكة المغربية لمثل هذه الممارسات، التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا”.

ويعد المغرب من الدول التي قامت بالتطبيع مع (إسرائيل)، وتضع الاعتداءات (الإسرائيلية) الحكومة المغربية في موقف حرج.

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