45 ألفًا يتقدمون لامتحان التوظيف بوزارة التربية بالضفة

توجه اليوم السبت 45 ألف خريج لتقديم امتحان التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة بوزارة التربية والتعليم بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة التربية أن الامتحان يعقد في 270 قاعة اختبار في جميع محافظات الضفة، وأن الامتحان بدأ الساعة العاشرة صباحا.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة لامتحان التوظيف 48 ألف طلبا، حيث تم قبول 45 ألفا.

وأعلنت الوزارة في بيان سابق أن عملية التوظيف الجديدة تأتي ضمن تدابير الوزارة لإنهاء العام الدراسي الحالي وإنقاذه بسبب إضراب المعلمين.

وبلغ عدد المتقدمين في المحافظات: أريحا 1044 طلبا، والخليل 3768 طلبا، وبيت لحم 2719 طلبا، وبيرزيت 1197 طلبا، وجنوب الخليل 3373 طلبا، وجنوب نابلس 2360 طلبا، وجنين 4401 طلب، ورام الله 3571 طلبا، وسلفيت 1834 طلبا، وشمال الخليل 2727 طلبا، وضواحي القدس 1381 طلبا، وطوباس 1493 طلبا، وطولكرم 3424 طلبا، وقباطية 2609 طلبات، وقلقيلية 2010 طلبات، ونابلس 5182 طلبا، ويطا 2480 طلبا.