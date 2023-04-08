تشافي يتحرك لترميم برشلونة بعد رباعية الكلاسيكو

ضربت الخسارة القاسية برباعية دون رد أمام الغريم ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك، استقرار برشلونة في الساعات الماضية.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن تشافي المدير الفني لبرشلونة، عقد جلسة مع الإدارة الرياضية، لمناقشة القضايا المهمة التي تخص مستقبل الفريق.

وأضافت "تشافي ذهب رفقة شقيقه أوسكار، لمقابلة المدير الرياضي ماتيو أليماني والسكرتير الفني جوردي كرويف، وأكد أن الفريق ظهر بشكل جيد في الشوط الأول، لكن السقوط في الشوط الثاني يثير القلق".

وأشار التقرير إلى أن تشافي شدد على ضرورة تدعيم بعض المراكز مثل الظهير الأيمن، إذ يحتاج الفريق الكتالوني إلى لاعب مميز بدلا من الاعتماد على كوندي وأراوخو وسيرجي روبيرتو.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة ناقش التعاقد مع لاعبين مثل إلكاي جوندوجان وإينيجو مارتينيز، بخلاف مسألة عودة ليونيل ميسي.