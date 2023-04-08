لا تهملي هذه الأغذية لتعزيز صحة بشرتك في رمضان

يفقد الجسم بعض العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها بسبب الصوم لساعات طويلة، ما يؤدي إلى جفاف البشرة، فتبدو باهتة مفتقرة للصحة والإشراق، ولا بد من إيلاء أهمية للبشرة في هذا الشهر المبارك، ومدّها بالترطيب اللازم للحفاظ على نضارتها.

وفي هذا الإطار، نستعرض لكِ أغذية تجميلية لتعزيز صحة بشرتك في شهر رمضان، لتحسين صحتها وإشراقها.

أغذية تجميلية لتعزيز صحة بشرتك في شهر رمضان، لا تستهيني بها في هذا الشهر الفضيل، حيث تساعد على ترطيب البشرة، وينصح بتناولها عند الإفطار لتعويض ما فقده الجسم خلال نهار الصوم، إليك أهمها:

يحتوي الرطب على نسبة كبيرة من الماء بعكس البلح الجاف، فابدئي إفطارك بتناول التمر مع كأس من الماء وآخر من العصير.

ثم تناولي شوربة الحبوب لكونها غنية بالفيتامينات (A) و(B) و(D) المركّبة التي يحتاجها الجسم، إلى جانب طبق من السلطة الخضراء وسلطة الفواكه.

أما ما بين الفطور والسحور، فيفضّل الاستعاضة عن الحلويات بالفاكهة التي تحتوي على الماء، والإكثار من تناولها مثل البطيخ والشمام والكرز والعنب.

وبالنسبة لوجبة السحور، فينصح بتناول الأسماك واللحوم بكميات معتدلة للحصول على الفيتامينات الضرورية للجسم وصحة البشرة.

عناصر غذائية غنية بالفيتامينات لترطيب البشرة

تعد العصائر الطبيعية الغنية بفيتامين "سي" أحد أهم العناصر الغذائية لتعويض البشرة عمّا فقدته من ترطيب خلال ساعات الصيام.

فلا تهملي شرب عصائر الفاكهة الطازجة التي تحتوي على فيتامين "سي" ومنها: عصير البرتقال، والفراولة، وعصير البطيخ، والأناناس، والتوت البري.

يُمكنك أيضاً تضمين هذه الخضراوات الغنية بفيتامين "سي" في وجبتك عند الإفطار وهي: البروكلي والقرنبيط، والبازلاء الخضراء، والسبانخ، والملفوف، واللفت، والخضروات الورقية الأخرى.

احرصي على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" الذي يعدّ من أهم الفيتامينات لترطيب البشرة كوجبة خفيفة قبل الإمساك.

من هذه الأطعمة: الأفوكادو، والفراولة، والجوافة، والمانجا، والكيوي، والفلفل الرومي، البروكلي، والبطاطا، والطماطم، والحمضيات.

أما لحماية بشرتك من أضرار الجذور الحرة، وتجديد خلايا الجلد، ينصح بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والتي تتوفر في الأسماك، وبذورالكتان، وبذور الشيا، والمكسرات كالجوز واللوز، وزيت فور الصويا، وزيت الكانولا.