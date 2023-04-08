شاومي تطلق رسميًا سلسلة Redmi Note 12

أعلنت شركة شاومي، عن طرح الإصدار الذي طال انتظاره لسلسلة Redmi Note 12 في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأُقيم حفل الإطلاق في فندق W Hotel بدبي، بحضور 502 مشارك من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك: صنّاع المحتوى، ومحررو التقنية، ووسائل الإعلام، والوكلاء المعتمدون ليشهدوا الكشف عن الهواتف الذكية الجديدة.

وتضم هذه السلسلة الواسعة الشعبية خمسة أجهزة هي: Redmi Note 12 Pro + 5G، وRedmi Note 12 Pro 5G، وRedmi Note 12 Pro 4G، وRedmi Note 12S، وRedmi Note 12 بأسعار تبدأ من 699 درهمًا إماراتيًا.

وأعلن المدير العام لشركة شاومي بمنطقة الشرق الأوسط روني وانغ، عن حصول شاومي على المرتبة الثانية في سوق الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط لعام 2022.

وحققت شاومي أيضًا تقدمًا ملحوظًا من خلال ارتقائها 72 مرتبةً في تصنيفات Fortune Global 500 في عام 2022 وتحتل حاليًا المرتبة 266.

وتقدمت الشركة أكثر من 200 مرتبة خلال أربعة أعوام، وهذا يجعلها شركة التقنية الصينية الأسرع نموًا.

ويُعدّ Redmi Note 12 Pro+ 5G أبرز هواتف سلسلة Redmi Note 12، ويمتاز بنظام الكاميرا الثلاثية الفعّال، إذ زُوِّد الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصور OIS وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا للتصوير القريب.

وقالت شاومي إن الجهاز الأقوى في هذه السلسلة يهدف إلى وضع معيار جديد للتصوير في قطاع الهواتف الذكية ضمن الفئة المتوسطة.

ووفقًا لشاومي، سيُوفّر هاتفا Redmi Note 12 Pro+ 5G وRedmi Note 12 Pro 5G تجربة تُثير إعجاب المستخدمين بشاشات Flow AMOLED الساطعة والمفعمة بالألوان على نحو ملحوظ بمعدل تردد يبلغ 120 هرتز.

وسيكون الهاتفان مزودان بتقنية Dolby Vision وDolby Atmos. وبالإضافة إلى مواد P-OLED المرنة التي تتيح تصميم حافات أنحف.

ويمتاز الهاتفان الذكيان بسرعات شحن عالية، إذ يتمتّع Redmi Note 12 Pro+ 5G بسرعة شحن تبلغ 120 واط بفضل تقنية HyperCharge.

ويتمتع Redmi Note 12 Pro 5G بسرعة شحن تبلغ 67 واط، وبطارية تدوم طويلًا بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة توفّر استخدامًا يوميًا ممدّدًا حتى مع الاستهلاك المكثّف للمحتوى.

وتضمن شرائح MediaTek Dimensity 1080 العالية الأداء توفير أداءٍ سلس وموثوق لشبكات الجيل الخامس.

وسيتوفر هاتف Redmi Note 12 Pro 5G عبر قنوات شاومي الرسمية اعتبارًا من 7 نيسان/ أبريل بسعر 1,149 درهمًا إماراتيًا، أما هاتف Redmi Note 12 فسيتوفر بسعر يبدأ من 699 درهمًا إماراتيًا.

وأعلنت شاومي عن ساعة Redmi Watch 3 الذكية الجديدة التي تمتاز بشاشة ساطعة وواضحة، ووظائف رياضية وصحية متنوعة، واتصال دقيق بنظام التموضع العالمي GPS المتعدد الأنظمة.

وزُوِّدت ساعة Redmi Watch 3 بشاشة AMOLED فائقة الوضوح بقياس 1.75 بوصة، وهي مصممة لضمان إمكانية القراءة تحت ضوء الشمس الساطع.

وصُمم إطار هذه الساعة بلمسة نهائية معدنية لامعة باستخدام تقنية التعدين غير الموصل في الفراغ NCVM، مما يوفر مظهرًا وملمسًا متميزين، وفق شاومي.

وتتوفّر الساعة بلونين تقليديين، هما: الأسود، والعاجي. ويتوفر حزامان من الإصدار الخاص وأكثر من 200 وجه مدمج للساعة لتتماشى مع الذوق والسلوك الفريد لكل مستخدم.

ويُشار إلى أنّ الساعة مزودة بنظام التموضع العالمي GPS المدمج وهي مقاومة للماء وفق معيار 5ATM.

وتدعم الساعة خمسة أنظمة رئيسية لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، و121 وضعًا رياضيًا، ومن ذلك: ستة أوضاع رياضية تتعرف عليها الساعة تلقائيًا، إلى جانب قياس الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب والنوم ورصد وظائف صحية أخرى.

وبفضل عمر البطارية الموثوق الذي يصل إلى 12 يومًا من الاستخدام العادي، قالت شاومي إن ساعة Redmi Watch 3 تضمن أداءً مستقرًا وفعالًا.