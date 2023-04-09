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سعر الذهب اليوم الأحد في سوريا

سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد، سعر الذهب في سوريا رمضان2023

سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد، سعر الذهب في سوريا رمضان2023
سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد، سعر الذهب في سوريا رمضان2023

سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد، سعر الذهب في سوريا رمضان2023،،شهدت أسعارالذهب في سوريا اليوم الأحد 9 أبريل 2023، انخفاضًا ملحوظًا ، مقارنةً بأسعار الأيام الماضية

 

ما هو سعر الذهب اليوم في سوريا؟

 

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سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 162.283 ليرة، ما يعادل 64.59دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 148.760 ليرة، ما يعادل 59.21 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 142.001 ليرة، ما يعادل 56.52 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 121.714 ليرة، ما يعادل 48.44 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 94.665 ليرة، ما يعادل 37.68 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 81.141 ليرة، ما يعادل 32.30 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 5.046.996 ليرة، ما يعادل 2.009دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.136.007 ليرة، ما يعادل 452.15دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 162.282.821ليرة، ما يعادل 64.592 دولار.

قد تختلف الأسعار في السوق المحلي بسبب فرض بعض الضرائب على الذهب

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https://alresalah.ps/p/281062

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