سعر الذهب اليوم في سوريا.. سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد، سعر الذهب في سوريا رمضان2023،،شهدت أسعارالذهب في سوريا اليوم الأحد 9 أبريل 2023، انخفاضًا ملحوظًا ، مقارنةً بأسعار الأيام الماضية

ما هو سعر الذهب اليوم في سوريا؟

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سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 162.283 ليرة، ما يعادل 64.59دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 148.760 ليرة، ما يعادل 59.21 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 142.001 ليرة، ما يعادل 56.52 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 121.714 ليرة، ما يعادل 48.44 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 94.665 ليرة، ما يعادل 37.68 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 81.141 ليرة، ما يعادل 32.30 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 5.046.996 ليرة، ما يعادل 2.009دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.136.007 ليرة، ما يعادل 452.15دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 162.282.821ليرة، ما يعادل 64.592 دولار.

قد تختلف الأسعار في السوق المحلي بسبب فرض بعض الضرائب على الذهب

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