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سعر صرف الدولار اليوم في سوريا

سعر الدولار في سوريا اليوم.. سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 9 أبريل2023.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

سعر الدولار في سوريا اليوم.. سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 9 أبريل2023.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية
سعر الدولار في سوريا اليوم.. سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 9 أبريل2023.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

الرسالة نت

سعر الدولار في سوريا اليوم.. سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 9 أبريل2023.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية،،تستمر الليرة السورية في الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي،  حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاع ملحوظ أمام الليرة السورية،  وصلت في دمشق إلى 7550 ليرة للشراء، مقابل 7625 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

 

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سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 8229 ليرة للشراء، و 8316 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في دمشق 391 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 397 ليرة سورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في حلب مقابل الليرة السورية إلى 7550 ليرة للشراء، مقابل 7625 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر اليورو مقابل الدولار

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في حلب اليوم، 8229 ليرة للشراء، و 8316 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في حلب 391 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 397 ليرة سورية

 

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