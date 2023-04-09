نتنياهو يلتقي لبيد لوضعه بصورة التطورات الأمنية

دعا رئيس وزراء الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة يائير لبيد للقائه اليوم الأحد، لوضعه في صورة آخر التطورات الأمنية في ظل تسارع الأحداث على أكثر من جبهة.

وذكرت صحيفة (معاريف) العبرية، أن نتنياهو سيضع لبيد في آخر التطورات الأمنية على شتى الجبهات وسيناقش الجانبان سبل مواجهة التصعيد الحالي.

وردًا على الانتهاكات (الإسرائيلية) الوحشية بحق المسجد الأقصى والمعتكفين داخله، أطلقت المقاومة صواريخ من قطاع غزة ولبنان وسوريا باتجاه مستوطنات (إسرائيلية)، فيما نُفذت عمليتا إطلاق نار ودهس في أريحا و(تل أبيب) أدتا لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 7 آخرين.

وكان نتنياهو أصدر، مساء الجمعة، تعليماته للأجهزة الأمنية بتجنيد الآلاف من جنود الاحتياط وخاصة الكتائب العسكرية التابعة لقوات (حرس الحدود) في الشرطة.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أن نتنياهو طلب من الشرطة تجنيد جميع كتائب الاحتياط التابعة لحرس الحدود، بينما طلب من الجيش تجنيد المزيد من قوات الاحتياط سعيًا لمكافحة موجة العمليات الحالية.

وكالة صفا