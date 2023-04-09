مخاوف (إسرائيلية) من عودة المواجهات لمدن الداخل المحتل

أعربت مصادر أمنية (إسرائيلية) عن خشيتها من تجدد المواجهات في المدن المختلطة بالداخل المحتل على غرار ما جرى خلال معركة (سيف القدس) بمايو/ أيار 2021؛ كنتيجة لاعتداءات الاحتلال (الإسرائيلي) على المسجد الأقصى.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر مطلعة قولها، إن نهاية الأسبوع الماضي شهدت نقاشات مطولة داخل الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) والمستوى السياسي بشأن إمكانية عودة المواجهات إلى مدن الداخل بعد ملاحظة عدة تظاهرات داخل المدن الفلسطينية في (إسرائيل) خلال الأيام الأخيرة.

وتدور المخاوف، وفق القناة، من "تبني الشبان في الداخل للرواية الفلسطينية بأن الأقصى في خطر؛ وبالتالي خروجهم إلى الشوارع".

وأضافت "تخشى دوائر أمنية وسياسية (إسرائيلية) من نشوء جبهة مواجهة داخلية ستزيد الطين بلة في ظل اشتعال شتى الجبهات بإطلاق الصواريخ مؤخرًا، والمخاوف من بداية مرحلة يصعب السيطرة عليها".

وأكدت الصحيفة أن وزير جيش الاحتلال (يوآف جالانت) قرر أمس في ختام جلسة مشاورات، وفي خطوة وصفت بـ"غير المألوفة"، الدفع بمئات الجنود لمراكز المدن سعياً لمساعدة الشرطة على "ضبط الأمن".

وكالة صفا