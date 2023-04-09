(الثوري الإيراني) يعلن عن مناورة بحرية دعمًا للشعب الفلسطيني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إجراء مناورة بحرية كبيرة، الخميس المقبل، "دعماً للشعب الفلسطيني".

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن بيان للعلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري، اليوم الأحد.

ووفق البيان، قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري: "دفاعا عن مظلومية الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته وإدانة جرائم الكيان الصهيوني الشنيعة والجائرة، ستقام مناورات اقتدار التعبئة الشعبية البحرية التابعة لبحرية الحرس الثوري يوم الخميس المقبل.. شمال وجنوب البلاد وذلك بالتزامن مع بعض الموانئ المحددة حول العالم".

وتابع تنكسيري أن "هذا العرض البحري یقام في سواحل بحر قزوین والخلیج بالمشارکة القصوی لأکثر من 2500 سفینة شعبیة داعمة لتطلعات وانتفاضة الشعب الفلسطیني المظلوم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إسنا المحلية.

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة (الإسرائيلية) على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.

الأناضول