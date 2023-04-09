وصفة رمضانية لمرضى الجهاز التنفسي

تتسبب بعض الوجبات في مشكلات صحيّة مختلفة لعدد من أصحاب أمراض الجهاز التنفسي، في شهر رمضان الكريم.

وهناك أسباب عديدة للسقوط في فخ المشاكل الصحية المتعارف عليها بعد تناول وجبة الإفطار الرمضانية، بعضها يتعلق بطبيعة مكونات الوجبة وأخرى بطريقة وآداب تناول الإفطار.

نقدم لكم نصائح تتعلق بمكونات مائدة الإفطار وأهم الأطباق الصحية التي يجب أن تتضمنها.

أطعمة ومشروبات مهمة لمرضى الجهاز التنفسي

ويتطلب مرضى الجهاز التنفسي، سواء العلوي أو السفلي، اهتماما مضاعفا بحالتهم الصحية خلال فترة الإفطار وحتى الإمساك، من خلال الحرص على تناول أنواع معينة من المشروبات والسوائل الدافئة والأطعمة تساعد على تحسن وضعهم خلال نهار رمضان.

أوضح الدكتور سامح أحمد، استشاري الأمراض الصدرية في مصر، أن هناك مجموعة من الأطعمة والسوائل يجب على مرضى الجهاز التنفسي، خصوصا من يعاني من الحساسية، الإكثار منها في شهر رمضان.

وقال الاستشاري إن أهم نصيحة لهؤلاء المرضى هو الإكثار من شرب السوائل الدافئة خلال فترة الإفطار، خصوصا اليانسون والنعناع وورق الجوافة، كونها موسعة للشعب الهوائية وتعمل على تهدئة الجهاز التنفسي وتقلل التعرض لتكون البلغم والالتهابات على الصدر.

وتابع: "هذا إلى جانب الإكثار من شرب الماء بواقع من 3 إلى 4 لترات يوميا حتى لا يصابوا بالجفاف، مع الابتعاد عن أطعمة مثل البيض والسمك ومنتجات الألبان وفاكهة المانجا والموز والفراولة".

أما الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة في مصر، فرأى أن من المهم التركيز على الأطعمة التي تحوي مضادات أكسدة وفيتامينات خصوصا فيتامين سي ودي، لتقوية المناعة ومقاومة مشاكل التنفس خاصة حساسية الجيوب الأنفية.

وقال الحداد إن من المهم جدا لهؤلاء المرضى الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة المفيدة، مع تجنب المشروبات الغازية والأطعمة الحارة والغنية بالمواد الحافظة والعناصر والعصائر الملونة.

وأكمل: "وعليهم التركيز على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة كونها غنية بالفيتامينات المهمة خاصة سي ودي، وعلى رأسها طبق السلطة الخضراء المتنوع والأسماك والبرتقال واليوسيفي والكيوي والجوافة".

وأضاف: "مع الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالعناصر المعدنية ومضادات الأكسدة، مثل البقوليات والمكسرات والعرقسوس والتمر والبصل والثوم".

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، أوضحت أن الإفطار على حساء دافئ (شوربة) والإكثار من السوائل مهم لمرضى نزلات البرد وفيروس كورونا خلال رمضان.

وقالت إن من الضروري الإكثار من شرب السوائل خلال فترة الإفطار، على أن يتناول المريض كوبا من الماء كل نصف ساعة.

وأضافت: "يفضل الاهتمام بتناول العصائر الطازجة خاصة البرتقال والجوافة وكل الفاكهة الغنية بفيتامين سي، والمشروبات الدافئة مثل اليانسون والقرفة والزنجبيل".